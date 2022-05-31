Tor Browser — скачать бесплатно с официального сайта

- это лучшая бесплатная защита личных данных.

Проблем анонимности и безопасности у пользователей Интернета на сегодня предостаточно. Одним из эффективных средств обеспечения безопасности и анонимности при работе в сети является Тор браузер для windows. Обычные средства безопасности пользователей давно неэффектны. Надежной альтернативой обеспечивающей достаточный уровень анонимности стал бесплатный тор браузер.



Скачать бесплатно браузер тор Скачать Tor Browser

Практически все, что делает пользователь в Интернете, очень легко отслеживается, быстро устанавливается личность любого пользователя, поэтому обычные браузеры ни защитить информацию, ни сохранить анонимность человека неспособны.

Русская версия Тор браузер особым образом скрывает местонахождение пользователя, он делает путь к сайту длинным и запутанным через массу узлов. Эти узлы не сохраняют личные данные пользователя. Проследить, чем занимается в сети пользователь, и установить его имя практически невозможно. Очень интересно, что бесплатный Tor Browser разработали специалисты ВМС США для нужд своей разведки. А двенадцать лет назад эта технология поступила в распоряжении обычных пользователей всего мира. В том числе существует и бесплатная русскоязычная версия барузера Тор VPN.

Любой пользователь совершенно свободно сможет скачать и установить тор браузер. Лучший браузер Тор – это некоммерческий проект, однако у него имеется организация, развивающая этот проект, также имеется официальный сайт. Для установки Tor Browser достаточно зайти на этот сайт, а далее пользуясь, простой инструкцией, скачать тор браузер бесплатно. Также легко скачать браузер на мобильные устройства с популярными системами iOS или Android из магазинов приложений. Также настройка Тор браузер работает и других популярных платформах: Linux, Mac Os. Браузер vidalia software обновляется с высокой периодичностью, поэтому пользователю всегда доступная самая последняя версия Тор браузер.

Такой onion браузер остро необходим тем людям, которые действуют в обход цензуры интернета, а эта цензура с каждым годом становится все более агрессивной и непредсказуемой. Также Тор используют люди, которые не желают делиться с посторонними личной информацией, а поэтому всячески стараются сохранить свою анонимность. Тор браузер для windows 8 дает возможность посещения заблокированных сайтов. А блокируются даже относительно безобидные ресурсы. В России заблокирован пиратский книжный сайт Флибуста, но русская версия прокси браузер Тор дает прекрасную возможность попасть на него любому российскому пользователю.

Также Тор браузер с VPN предоставляет доступ в Даркнет, а там находися огромная масса сайтов, которые никак не индексируются популярными поисковыми системами. Правда, этими возможностями широко пользуются различные темные личности для торговли наркотиками, оружием.

У Тор браузера на Windows 8 имеются и существенные недостатки. Длина пути к затребованному сайту значительно увеличена из-за прохождения множества узлов. Поэтому скорость подключения существенно ниже, чем в обычных браузерах. Так, бесплатное видео или музыку, лучше смотреть с слушать обычным порядком.

Власть не может узнать, какие именно сайты через Тор браузер 64 bit посещает пользователь, однако они легко установят, что используете именно Тор браузер 64 bit. А это сразу вызовет подозрения, что вы совершаете незаконное действие или готовитесь к нему. Также существует возможность, что личные данные пользователя раскроют через конечный узел. Поэтому для обеспечения полной анонимности следует использовать бесплатно браузер Тор в комплексе с VPN. Все эти недостатки не мешают мостам Тор браузеру считаться лучшим бесплатным анонимайзером.